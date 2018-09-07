МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минфин рассчитывает урегулировать разногласия с ФАС по стратегии размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения и запустить в следующем году их продажу через расширенную банковскую сеть, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак в кулуарах Московского финансового форума.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в марте поставил перед Минфином и Минэкономразвития задачу увеличить объем эмиссии ОФЗ для физлиц в 2018 году до 100 миллиардов рублей и распространить практику таких заимствований на уровень регионов и муниципалитетов. В настоящее время "народные ОФЗ" продают только Сбербанк и ВТБ. Минфин в рамках доработки инструмента хотел включить в число банков-агентов по продаже ОФЗ для населения "Почта банк" и Промсвязьбанк.

"Пока это достаточно сложный вопрос оказался. Есть антимонопольный орган, который считает, что равный доступ должны иметь все (банки — ред.) — любой желающий, кто хочет участвовать, должен иметь равный доступ", — отметил Сторчак.

Минфин же, по его словам, считает, что в процессе должны участвовать банки, у которых сформирована широкая филиальная сеть,

В результате на уровне правительства запущены согласительные процедуры, продолжил замминистра. "И вот согласительная процедура пока буксует у нас. Но для этого есть механизм преодоления разногласий, мы его запустили сейчас", — сказал Сторчак.

Он добавил, что Минфин рассчитывает в следующем году запустить размещения уже с новой базой банковских филиалов. "Старая база больше прирост не даст. Задача — создать новую платформу, расширить круг сограждан, которые могли бы достаточно легко этим инструментом пользоваться", — пояснил замминистра.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.