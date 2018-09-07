Центробанк может использовать выкуп ОФЗ при всплеске волатильности на рынке

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Выкуп облигаций федерального займа (ОФЗ) с рынка теоретически может быть использован Банком России в случае резкого всплеска финансовой волатильности, сам Минфин прибегать к этому инструменту пока не планирует, сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства финансов РФ Константин Вышковский, выступая на Московском финансовом форуме.

Минфин и Банк России в случае стрессовой ситуации на рынке ОФЗ могут оказать поддержку ему посредством выкупа облигаций, заявил в четверг замминистра финансов Владимир Колычев, выступая на том же форуме.

По словам Вышковского, под стрессовыми имеются ввиду ситуации резкого увеличения волатильности на финансовом рынке, причем речь об использовании этого инструмента на постоянной основе не идет. "Это исключительно инструмент точечного снятия избыточной волатильности на рынке", — отметил он.

"Такой инструмент не используется и не использовался. Теоретически — может использоваться. На мой взгляд, прежде всего надо говорить о деятельности со стороны Центрального банка", — подчеркнул Вышковский. "Это может быть одним из инструментов ответа, прежде всего, Центрального банка как регулятора на резкие всплески волатильности, связанные, прежде всего, с влиянием внешних факторов", — пояснил он.

"Со стороны Минфина таких планов пока нет, даже обсуждений по этой теме не проводили… Даже инструментария с точки зрения нормативной базы, необходимых на это бюджетных ассигнований нет", — добавил чиновник.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.