Минфин презентовал новую систему маркировки драгоценных металлов и камней

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минфин РФ в рамках Московского финансового форума презентовал интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и камней, передает корреспондент РИА Новости с мероприятия.

Система призвана обеспечить контроль за драгоценными металлами и камнями на всех этапах – от производства до продажи и последующего оборота. Вся информация из системы будет доступна и для покупателя.

Информацию можно будет получить, просканировав код на бирке изделия с помощью смартфона и приложения, установленного на нем.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил на презентации, что 1 ноября завершится эксперимент по внедрению этой системы. После этого планируется внести изменения в законодательство и в следующем году полностью внедрить систему.

По словам главы Гознака Аркадия Трачука, 24 организации участвовали в первом этапе эксперимента, это представители всех видов деятельности в рамках отрасли драгметаллов и драгкамней. "Решение полезно не только участникам рынка и контролирующим организациям, но также может оказать помощь и покупателям, которым необходимо проверить изделие, которое они покупают", — отметил он.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.