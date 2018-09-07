Клепач не ждет изменения ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Центробанк РФ вряд ли будет менять ключевую ставку на заседании 14 сентября, считает главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 7,25% годовых.

"Я думаю, что не будет менять ставку", — сказал Клепач журналистам в кулуарах Мосфинфорума.

"Надеюсь, что все-таки не будет повышать (ставку до конца года — ред.). Посмотрим, что будет в ноябре с санкциями, и как на это прореагирует рынок, курс и все остальное", — продолжил Клепач. Он отметил, что основное внимание сосредоточено на ЦБ, но депозитные и кредитные ставки начали расти, "это важнее, в этом смысле доступность кредитов для бизнеса сейчас ухудшается".

Комментируя динамику рубля, он заметил, что экономически рубль должен отыграть немного — до 65-66 рублей за доллар к концу года.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.