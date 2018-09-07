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Власти РСО-Алания обсуждают планы расширения аэропорта "Владикавказ"

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© РИА Новости / Александр ПоляковПерейти в фотобанкВид города ВладикавказаВид города Владикавказа
© РИА Новости / Александр Поляков
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ВЛАДИКАВКАЗ, 7 сен — РИА Новости. Новый терминал международного аэропорта "Владикавказ" планируется открыть к 2021 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства РСО-Алания.

По его словам, тема расширения воздушной гавани республики обсуждалась на совещании у главы Республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова.

"В этом году мы прогнозировали порядка 410 тысяч пассажиров. И думаю, что цифра будет только расти. Ввиду того, что была проделана серьезная работа по открытию новых направлений и увеличению частоты существующих, по нашим подсчетам, пассажиропоток достигнет 450 тысяч с ростом до 31%, — сказал принявший участие в совещании генеральный директор ОАО "Международный Аэропорт Минеральные Воды" Роман Чуев.

Как отметил представитель пресс-службы, существующих в настоящий момент технических площадей для комфортного и безопасного перевоза пассажиров в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока будет недостаточно — требуется строительство нового здания.

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© РИА Новости / Александр Полегенько
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Предполагается, что двухэтажный терминал площадью до 5 тысяч квадратных метров будет располагаться слева от существующего здания и соединен с ним системой коммуникаций. Новый объект потребует порядка одного миллиарда рублей инвестиций на первом этапе проекта.
Дальнейшее расширение комплекса запланировано в перспективе до 2030 года — в рамках проекта также планируется приобретение новой спецтехники (противопожарные машины, дополнительные автобусы для перевозки пассажиров).

По словам собеседника агентства, на встрече также обсуждали перспективы развития региональных авиарейсов — предполагается наращивание прямых рейсов в направлениях Сочи, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Сургут. Реализация этих планов потребует существенных инвестиций, но при этом позволит создать свыше пятисот дополнительных рабочих мест.

"Мы видим насколько выросла роль авиатранспорта за последнее время. Все большее количество наших жителей предпочитают путешествовать самолетом, совершают частые перелеты в Москву, Санкт-Петербург, другие регионы России. Международный аэропорт "Владикавказ" сегодня принимает рейсы из многих регионов России, дальнего и ближнего  зарубежья. Наравне с международным аэропортом "Минеральные Воды" —  это транспортные ворота во все регионы СКФО, кратчайший путь в республики Северного Кавказа", — сказал глава республики Вячеслав Битаров.

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