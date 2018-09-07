СОЧИ, 7 сен — РИА Новости. Перечень признаков несанкционированных банковских операций, который разрабатывается Банком России, готов, при его составлении регулятор учитывал мнение рынка, сообщил первый заместитель главы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

Закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт вступит в силу 26 сентября. Он направлен на создание правового механизма, противодействующего такому хищению при дистанционном банковском обслуживании, и на предотвращение несанкционированного клиентом снятий средств. Законом закрепляется право оператора приостанавливать исполнение операции на срок не более двух рабочих дней в случае, если операция соответствует признакам осуществления перевода средств без согласия клиента. Список признаков должен разработать Банк России.

"Все переживают, что закон определил, что должен быть перечень признаков несанкционированных операций. Он готов, проходит процедуру внутреннего согласования. В срок вступления закона в силу он будет опубликован на сайте Банка России", — сказал Сычев журналистам в кулуарах форума Ассоциации банков России.

"Это не наше мнение, это мнение банков, которые активно и хорошо работают… Мы брали, прежде всего, их мнение", — уточнил он, отвечая на вопрос о мнении банковского сообщества в отношении списка.

По данным ЦБ, объем несанкционированных операций перевода денежных средств в российских банках по итогам 2017 года сократился на 15% и составил 2,53 миллиарда рублей. В целом российские банки в прошлом году чаще выявляли кибератаки, и хакеры смогли украсть из банков лишь 16 копеек на 1 тысячу рублей.