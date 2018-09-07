Урожайность озимых культур в Тюменской области в этом году достигла рекорда

ТЮМЕНЬ, 7 сен — РИА Новости. Средняя урожайность озимых зерновых и зернобобовых культур в Тюменской области составляет 26 центнеров с гектара, что на 9% больше, чем показатели предыдущих лет. На отдельных полях урожайность превышает 50 центнеров с гектара, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"На сегодняшний день тюменские сельхозпредприятия убрали более 80% полей с озимыми зерновыми и зернобобовыми культурами", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что яровые посевы также показывают хорошую урожайность. В целом по всем видам зерновых и зернобобовых культур тюменскими предприятиями убрано более ста тысяч гектаров. Это почти 18% от запланированных площадей. Валовой сбор составил 296 тысяч тонн, урожайность — 25,1 центнеров с гектара.

Ранее врио губернатора Тюменской области Александр Моор поставил перед сельхозпрозводителями задачу максимально возвратить в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные земли.

"Развивая агропромышленный комплекс, привлекая инвесторов в наши сельские муниципалитеты, задачу возвращения в оборот неиспользуемых пахотных земель мы решаем достаточно успешно. Главное — не ослаблять усилий", — подчеркнул врио главы региона.

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