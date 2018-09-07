ВЭБ будет согласовывать с Минфином доходность облигаций "проектной фабрики"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) будет согласовывать с Минфином РФ доходность облигаций, которые планируется выпускать в рамках Фабрики проектного финансирования, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

ВЭБ в феврале объявил о запуске Фабрики проектного финансирования. Предполагается, что в рамках этого нового инструмента долгосрочного инвестирования банки смогут разделить риски проектного финансирования с ВЭБом, что позволит удешевить заемные средства для компаний. Срок проектов ограничен 20 годами. Спонсор или инициатор проекта должен вложить не менее 20% собственных средств.

"Я не стал бы называть это ограничением, это договоренности о разумном купоне. Мы будем смотреть, чтобы те облигации, которые будет под наши гарантии выпускать Внешэкономбанк, не давили на рынок ОФЗ. Это очень логично", — сказал Сторчак.

Он также уточнил, что со стороны ВЭБа в этом вопросе есть понимание. "Консенсус уже есть. Коллеги понимают. Мы можем очень сильно навредить рынку, который столько лет создавали и который динамично развивался", — продолжил он. Также, по словам чиновника, препятствий со стороны Минфина для выпуска облигаций нет, готова вся нормативная база.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.