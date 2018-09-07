МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ВВП России через 20 лет при нормальном развитии событий как минимум удвоится, заявил первый замглавы Минфина Леонид Горнин.

"По мере экономического роста амбициозность такого рода планов будет неизбежно расти, потому что стоимость объекта, например, если мы говорим о второй ветке Северомуйского тоннеля через БАМ — один из наиболее спорных объектов на сегодня, то его стоимость сейчас составляет порядка нескольких сот миллиардов рублей, может быть, даже больше, но она и через 20 лет будет примерно такой же, а через 20 лет ВВП России как минимум удвоится при нормальном развитии событий", — сказал он, отвечая на вопрос модератора на Мосфинфоруме о том, стоит ли критически пересмотреть амбициозность проектов строительства в России.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.