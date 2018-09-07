МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В результате налогового маневра объем переработки нефти в России может стабилизироваться на уровне 260-265 миллионов тонн в год к 2024 году, сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе Московского финансового форума.

"Я думаю, что мы сможем стабилизироваться на 260-265 миллионах тонн переработки. Это будет позволять наши внутренние потребности покрыть", — сообщил Сорокин в рамках обсуждения налогового маневра в нефтяной отрасли и прогнозов на 2024 год.

Замминистра также оценил объем нефтепереработки, который может уйти с рынка в результате налогового маневра.

"Я думаю, что мы, конечно, увидим снижение нефтепереработки с точки зрения мини-НПЗ, тех, которые не будут модернизироваться… Это, наверное, 10-15 миллионов тонн. Дальше еще будут 15-20 миллионов тонн в зоне риска — это часть тех, у кого подписаны соглашения… В сумме у нас может уйти до 30 миллионов тонн нефтепереработки", — пояснил Сорокин.

В конце июля он говорил, что небольшие НПЗ с суммарным объемом нефтепереработки в 15-17 миллионов тонн могут не попасть под критерии получения обратного акциза в рамках нефтяного налогового маневра.

В России 1 января 2019 года начнется завершение нефтяного налогового маневра, в рамках которого постепенно, к 2024 году, будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Вследствие этого российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам. Чтобы поддержать НПЗ и предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение их дефицита, предусмотрено два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный к нему демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта нефтепродуктов.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.