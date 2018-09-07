Налоговый маневр поможет избежать дефицита бензина, заявили в Минэнерго

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Налоговый маневр поможет избежать дефицита бензина в РФ через семь-восемь лет, который возможен при планируемых темпах экономического роста, сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Что касается темпов развития нефтепереработки, то наша главная задача — обеспечить условия для завершения модернизации. В том числе, сейчас у нас есть определенный профицит бензина на рынке, на ближайшие несколько лет он сохранится, но если мы будем расти темпами запланированными, по 3% в год ВВП, то лет через семь-восемь у нас уже может не быть достаточного запаса по бензину", — сказал Сорокин в ходе Московского финансового форума.

"Это означает, что нам все равно надо сохранять усилия, сохранять этот напор и создавать условия для завершения модернизации на всех заводах, чтобы не иметь общего дефицита бензина и не иметь регионального. Но в целом этот налоговый маневр позволяет сохранить эти условия", — отметил он.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.