МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минэнерго РФ не согласно с противопоставлением интересов нефтекомпаний и государства, при этом министерство ждет от нефтекомпаний в обмен на меры стимулирования обязательств по инвестициям, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин в ходе Московского финансового форума.

Директор департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов РФ Алексей Сазанов в ходе форума заявил, что дополнительные преференции нефтяникам из бюджета в текущей ситуации невозможно оправдать перед гражданами, поэтому Минфин против пересмотра демпфирующей надбавки в рамках налогового маневра.

"Не хотелось бы, чтобы люди противопоставляли интересы государства с точки зрения сохранения казны и интересы отрасли (нефтяной — ред.) с точки зрения наращивания инвестиций. Это звенья одной цепи. Инвестиции в производство, например, труб или насосов, это занятость, налоги, пенсионные отчисления. Это все надо смотреть в комплексе", — отметил Сорокин.

"Мы не можем обеспечить стабильность бюджета или стабильность инвестиций одно без другого, все только вместе. Нужна гарантия на 10-15 лет, что условия будут стабильные, по крайней мере, не ухудшаться, и гарантии от тех же нефтяников, что они будут инвестировать… Мы когда предлагать будем методы стимулирования или обсуждать их, мы будем рассчитывать на то, что нефтяники возьмут на себя обязательства по инвестициям, по локализации, по инвестированию в российские предприятия", — сообщил также Сорокин.

В России 1 января 2019 года начнется завершение нефтяного налогового маневра, в рамках которого постепенно, к 2024 году, будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Вследствие этого российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам.

Для сдерживания внутренних цен на топливо, в частности, предусмотрен демпфирующий механизм. Так, при превышении оптовой цены бензина целевого уровня в 56 тысяч рублей за тонну разница между нетбэком, то есть внешней ценой, пересчитанной в рубли, и этой целевой ценой будет компенсироваться нефтеперерабатывающему заводу из бюджета.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.