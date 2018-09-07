МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Дополнительные преференции российским нефтяникам из бюджета в текущей ситуации невозможно оправдать перед гражданами, поэтому Минфин против пересмотра демпфирующей компоненты в нефтяном налоговом маневре, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов.

"Минфин не готов ничего обсуждать. Минфин однозначно выразил свою позицию: нефтяники деньги зарабатывают, и мы не можем в данной ситуации оправдать дополнительные льготы нефтяникам перед гражданами", — сказал Сазанов на сессии Московского финансового форума.

По его словам, корректировки в принятый закон о завершении налогового маневра возможны только технические. "Дополнительные деньги в данной ситуации — нонсенс. Денежный поток (свободный — ред.) по отрасли составит 2 триллиона рублей в 2018 году, и это в 2,5 раза прирост к прошлому году. О чем мы вообще можем говорить?" — недоумевает глава департамента Минфина.

В свою очередь замминистра энергетики РФ Павел Сорокин призвал не противопоставлять интересы нефтяников и бюджета, ведь если нефтяники не смогут вкладывать достаточно инвестиций в развитие отрасли, то в будущем доходы российского бюджета снизятся.

В России 1 января 2019 года начнется завершение нефтяного налогового маневра, в рамках которого постепенно, к 2024 году, будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Чтобы поддержать НПЗ и предотвратить рост цен на нефтепродукты или возникновение их дефицита, предусмотрено два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный к нему демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта нефтепродуктов.

Несмотря на то, что закон принят, нефтяники все еще рассчитывают, что параметры маневра могут измениться в их пользу: возможность корректировки расчета демпфирующего акциза обсуждалась на их встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком в августе. Газета "Коммерсант" в пятницу со ссылкой на источники написала, что за счет такого изменения они хотели бы увеличить получаемые из бюджета компенсации примерно на 200 миллиардов рублей в год.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.