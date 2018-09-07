Дефицит бюджета Югры в 2018 году сократится втрое после корректировки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 сен — РИА Новости. Изменения параметров бюджета Ханты-Мансийского автономного округа на текущий год предусматривают рост расходов на фоне сокращения дефицита более чем в три раза — с 23 миллиардов до 7 миллиардов рублей, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Корректировки в окружной закон о бюджете внесли члены правительства Югры в ходе очередного заседания, состоявшегося в пятницу.

"Документом предлагается сократить дефицит бюджета с 23 миллиардов рублей до 7 миллиардов. Бюджетные расходы увеличатся на более чем 9 миллиардов рублей. Часть из них — ресурсы на обеспечение граждан жильем, мощные вливания в сферу здравоохранения, необходимые для развития материально-технической базы, включая оснащение современными автомобилями скорой помощи, в соответствии с федеральными нормативами", — приводятся в сообщении слова главы региона Натальи Комаровой.

Она пояснила, что правительство Югры предложило увеличить расходы на здравоохранение, культуру, спорт. Это, как отмечается, позволит обеспечить уровень зарплаты в данных сферах в соответствии с указом президента РФ.

По информации региональных властей, доходы окружной казны на текущий год увеличены на 24 миллиарда рублей и предварительно составят почти 213 миллиардов рублей. Рост доходов обеспечили уточнение по налогу на прибыль организаций, а также безвозмездные поступления, в частности, средства по программе "Сотрудничество", в рамках которой финансируются социальные и инфраструктурные проекты на территории Югры, Ямала и Тюменской области.

Уточненный план по расходам на текущий год, как отметили в департаменте общественных и внешних связей, составит 220,5 миллиарда рублей. Корректировки в окружной закон о бюджете на ближайшем заседании рассмотрят депутаты думы Югры.

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