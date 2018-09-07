Минфин не видит необходимости замораживать проведение аукционов ОФЗ

Московский финансовый форум 2018 Финансы для развития: новая платформа формирования стабильных и сбалансированных отношений

Московский финансовый форум 2018 Финансы для развития: новая платформа формирования стабильных и сбалансированных отношений

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минфин РФ не видит необходимости замораживать проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

"Есть мнения о том, что целесообразно сейчас заявить, что Минфин замораживает проведение аукционов (ОФЗ — ред.) на какой-то период", — сказал Вышковский, выступая на Московском финансовом форуме.

"Мы не видим пока необходимости этого делать, будем внимательно следить за настроениями рынка", — отметил глава департамента госдолга.

Последний аукцион ОФЗ Минфина был признан несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке РФ.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.