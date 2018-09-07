Минфин не видит необходимости замораживать проведение аукционов ОФЗ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минфин РФ не видит необходимости замораживать проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.
"Мы не видим пока необходимости этого делать, будем внимательно следить за настроениями рынка", — отметил глава департамента госдолга.
Последний аукцион ОФЗ Минфина был признан несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке РФ.
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