Вице-премьер Гордеев поддержал предложение увеличить господдержку АПК

СЕЛО ВОРСИНО (Калужская область), 7 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев, курирующий в кабмине агропромышленный комплекс, поддерживает предложение Минсельхоза увеличить господдержку сельского хозяйства в 2019 году до 302,3 миллиарда рублей.

"Работа идет. Идут согласования, и я, естественно, поддерживаю Минсельхоз", — сказал Гордеев журналистам.

Ранее Минсельхоз заявил, что планируемая на следующий год господдержка развития сельского хозяйства на уровне 242,6 миллиарда рублей недостаточна для выполнения ряда поручений президента и правительства. По мнению ведомства, ее необходимо увеличить на 63,6 миллиарда рублей по сравнению с уровнем текущего года — до 302,3 миллиарда рублей.