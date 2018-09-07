Минфин рассчитывает на баланс спроса и предложения на аукционах ОФЗ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минфин России рассчитывает на баланс спроса и предложения при последующих аукционах ОФЗ, обещает быть толерантным к инвесторам, заявил замминистра финансов России Сергей Сторчак журналистам в кулуарах Мосфинфорума.
"Все-таки инвесторов за нос мы водить не собираемся. Им тоже нужно планировать финансовые потоки собственные, кто-то выходит из бумаг, кто-то входит в бумаги", — отметил замминистра.
По его словам, перед аукционом, который впоследствии был признан несостоявшимся, Минфин в лице департамента госдолга тестировал рынок. "Уже в результате не собственных размышлений, а в результате тестирования рынка пришел к выводу, что занимать на тех условиях, которые предложили участники рынка, невыгодно. Был спрос, судя по всему", — отметил он.
По словам Сторчака, рынок, видимо, на словесных интервенциях, посчитал, что Минфин слишком дешево собирается разместиться, и попросил премии к текущей цене.
"Тактика всегда такая. Это значит, что собственный анализ движения на рынке показал, что его бессмысленно проводить. Ну и общение с инвесторами. Департамент же постоянно на связи с потенциальными инвесторами, и не только с российскими, спрашивает их мнение, как будет развиваться ситуация", — добавил Сторчак.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.