Минфин рассчитывает на баланс спроса и предложения на аукционах ОФЗ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минфин России рассчитывает на баланс спроса и предложения при последующих аукционах ОФЗ, обещает быть толерантным к инвесторам, заявил замминистра финансов России Сергей Сторчак журналистам в кулуарах Мосфинфорума.

"Постараемся быть максимально толерантными к тем инвесторам, которые активно с нами работают. И ни в коем случае не принимать решения в ущерб их интересам. И для себя рассчитываем, что баланс спроса и предложения будет выдерживаться", — отметил Сторчак, комментируя вопрос о последнем аукционе ОФЗ, который был признан несостоявшимся.

"Все-таки инвесторов за нос мы водить не собираемся. Им тоже нужно планировать финансовые потоки собственные, кто-то выходит из бумаг, кто-то входит в бумаги", — отметил замминистра.

По его словам, перед аукционом, который впоследствии был признан несостоявшимся, Минфин в лице департамента госдолга тестировал рынок. "Уже в результате не собственных размышлений, а в результате тестирования рынка пришел к выводу, что занимать на тех условиях, которые предложили участники рынка, невыгодно. Был спрос, судя по всему", — отметил он.

По словам Сторчака, рынок, видимо, на словесных интервенциях, посчитал, что Минфин слишком дешево собирается разместиться, и попросил премии к текущей цене.

"Тактика всегда такая. Это значит, что собственный анализ движения на рынке показал, что его бессмысленно проводить. Ну и общение с инвесторами. Департамент же постоянно на связи с потенциальными инвесторами, и не только с российскими, спрашивает их мнение, как будет развиваться ситуация", — добавил Сторчак.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.