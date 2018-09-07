Вице-премьер Гордеев рассказал о сотрудничестве России и Вьетнама в АПК

СЕЛО ВОРСИНО (КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ), 7 сен — РИА Новости. Сотрудничество России и Вьетнама в АПК перешло в практическую плоскость по созданию совместных предприятий, позитивным примером стали проекты по созданию крупных животноводческих комплексов в российских регионах, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Алексей Гордеев на официальной встрече с делегацией Вьетнама.

"Вьетнам наш давний друг и партнер, отношения с которым носят исторический характер. В их основе — многолетний опыт взаимовыгодного сотрудничества в экономической, гуманитарной, научной и других сферах", — сказал Гордеев.

Вице-премьер добавил, что показателем расширенного сотрудничества между станами стал рост товарооборота, который в прошлом году составил почти 40% и достиг 5,2 миллиарда долларов, и тенденция роста сохраняется. Это раз говорит о том, что решение о подписании соглашения о зоне свободной торговли между странами было правильным, отметил вице-премьер.

"Позитивным примером плодотворного сотрудничества являются проекты по созданию крупных животноводческих комплексов в Калужской и ряде других регионов РФ. Это важный показатель того, что наше сотрудничество перешло в практическую плоскость по созданию совместных предприятий и инвестиций в экономику", — заключил Гордеев.

В пятницу в ОЭЗ ППТ "Калуга" состоится церемония закладки первого камня в строительство завода по переработке молока, инвестором которого стал вьетнамский концерн ТH Group.