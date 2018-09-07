В Минфине объяснили, почему последний аукцион ОФЗ не состоялся

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минфин РФ признал последний аукцион ОФЗ несостоявшимся, потому что министерство не устроили цены в заявках, сообщил журналистам в кулуарах Мосфинфорума, директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России.

"Мы посмотрели и нас не устроили те цены, которые были в заявках. Они были выше, даже чем возросшие уровни", — прокомментировал он последний аукцион ОФЗ, который был признан несостоявшимся.

"Мы не готовы давать какие-то премии. Продавец и покупатель не договорились", — добавил он.

"До начала аукциона, как мы всегда говорим, мы мониторим настроение участников, и было достаточно тех, которые голосовали за то, чтоб проводить в умеренном объеме", — сказал Вышковский, отвечая на вопрос, почему Минфин стал проводить аукцион.

За сутки ситуация изменилась, отметил он. "За эти сутки что-то изменилось — кто-то что-то сказал, кто-то напугался. Это же рынок — полчаса назад все хорошо, а сейчас уже всё, или наоборот", — сказал он.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.