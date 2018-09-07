Минфин не ждет существенного снижения доли нерезидентов на рынке госдолга

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минфин России не ожидает значительного сокращения доли нерезидентов на рынке госдолга РФ, сообщил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

"Мы не ожидаем дальнейшего значительного сокращения этой доли. По нашим оценкам, если это сокращение будет, оно будет незначительным, либо эта доля стабилизируется примерно на текущих цифрах", — сказал Вышковский, выступая на сессии Московского финансового форума.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.