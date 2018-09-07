Собянин прокомментировал возможное введение прогрессивной шкалы НДФЛ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что возможное введение прогрессивной шкалы НДФЛ привело бы к оттоку населения за границу, а "последние миллиардеры" разбежались бы "как тараканы" по офшорам.

"Мы живем в конкурентном мире и должны бороться за людей, в том числе за налогоплательщиков. Чем больше мы увеличим налоговый пресс, тем больше людей будет уезжать из нашей страны. Введем прогрессивную шкалу — последние миллиардеры разбегутся как тараканы по офшорам, и получим дырку от бублика, это мое мнение", — сказал Собянин на Московском финансовом форуме.

В апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев говорил, что ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России на уровне 13% при плоской шкале налогообложения является разумной, власти обсуждали предложения повысить ее и ввести прогрессивную шкалу, но правительство решило удержать ее на действующем уровне, что было правильно. Позже, в июне президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что дифференцированная шкала НДФЛ выглядит социально справедливой, но приводит к сокрытию доходов, а потому признана нецелесообразной.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.