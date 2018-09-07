Минфин России пока не корректирует план заимствований на 2019 год

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минфин РФ пока не меняет план заимствований на 2019 год, но в случае корректировки он, скорее, будет уменьшен, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак в кулуарах Мосфинфорума.
В ходе проработки в правительстве, в ходе работы над бюджетом в Госдуме могут произойти изменения, в том числе по программе заимствований, добавил он.
По словам Сторчака, комиссия по бюджетным проектировкам еще работает, и приоритеты могут меняться.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.