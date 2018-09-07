Бюджет в первые годы после пенсионных изменений увеличит помощь ПФР

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Бюджет России в первые годы после пенсионных изменений увеличит помощь Пенсионному фонду России, рассказал первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы за счет бюджета не смогли бы увеличить пенсию на столько, на сколько сейчас это объявлено, ну нет столько ресурсов. Или мы должны были бы взять эти деньги с обороны, дорог, помощи и поддержки субъектов РФ….В результате пенсионных изменений федеральный бюджет не получает никаких доходов, наоборот, мы больше будем направлять помощи в первые годы Пенсионному фонду. И это нормально, нормально потому, что мы добиваемся основной задачи — выплат пенсий пенсионерам", — рассказал он в ходе пленарной сессии на Московском финансовом форуме.

Силуанов добавил, что сейчас готовятся предложения, которые дадут возможность, "еще когда люди не вышли на пенсию, дадут возможность накапливать, развивать свои пенсионные капиталы".

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.