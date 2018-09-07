Силуанов считает, что в ближайшие шесть лет не нужно менять НДФЛ

Министр финансов РФ Антон Силуанов во время разговора с мэром Москвы Сергеем Собяниным в рамках Московского финансового форума 2018. 7 сентября 2018

Министр финансов РФ Антон Силуанов во время разговора с мэром Москвы Сергеем Собяниным в рамках Московского финансового форума 2018. 7 сентября 2018

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет плоскую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) менять точно нет смысла, а дальше нужно будет посмотреть.

"Мы считаем, что здесь нет никаких оснований говорить об изменении этого налога", — сказал Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме.

По его словам, плоская шкала подоходного налога является, в том числе, конкурентным преимуществом, и многие страны говорят о стремлении сокращать дифференциацию между уровнями своей прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц.

"Это дискуссия как в одну, так и в другую сторону. Но на мой взгляд, сейчас вот, в настоящее время, в предстоящую шестилетку нам нет смысла менять условия налогообложения по подоходному налогу, а там посмотрим", — заявил глава Минфина.

Он указал на необходимость придерживаться стабильности налоговой системы. "Мы говорим, что сейчас, слава богу, этот налог работает, хорошо администрируется, собирается. Люди знают, сколько они будут платить сегодня, завтра, через три, пять лет", — подытожил Силуанов.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.