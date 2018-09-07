Средневзвешенный курс доллара превысил 69 рублей

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11:30 мск пятницы вырос на 77,81 копейки — до 69,0286 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 68,2505 рубля за доллар.

Накануне евро и доллар обновили максимумы за два с половиной года. Курс американской валюты повышался до 69,2 рубля (максимум с апреля 2016-го), европейской — до 80,52 рубля (максимум с марта 2016 года).

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на пятницу, — 79,3685 рубля, курс доллара — 68,2505 рубля. Стоимость бивалютной корзины — 73,2536 рубля. Новых данных пока нет.