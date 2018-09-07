Средневзвешенный курс доллара превысил 69 рублей

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11:30 мск пятницы вырос на 77,81 копейки — до 69,0286 рубля, свидетельствуют данные биржи.
Накануне евро и доллар обновили максимумы за два с половиной года. Курс американской валюты повышался до 69,2 рубля (максимум с апреля 2016-го), европейской — до 80,52 рубля (максимум с марта 2016 года).
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на пятницу, — 79,3685 рубля, курс доллара — 68,2505 рубля. Стоимость бивалютной корзины — 73,2536 рубля. Новых данных пока нет.
Накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин напомнил, что рубль не входит в список самых слабых валют. "Это как в анекдоте: Брежнев бежит кросс, и говорят, что пришел вторым с конца и занял призовое место. Так и с рублем — пятый из шести валют", — сказал он.
При этом Орешкин обратил внимание на ослабление национальных валют таких стран, как Аргентина, Турция, ЮАР, Бразилия и Индия. Он также подчеркнул, что ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления рубля.
О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>