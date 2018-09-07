МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Крупнейший в России производитель алмазов "Алроса" предоставит в аренду Пробирной палате оборудование для проверки подлинности бриллиантов, соответствующее соглашение стороны планирует подписать в рамках Московского финансового форума, рассказал замминистра финансов России Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в рамках этого форума.

"В порядке эксперимента Пробирная палата возьмет у "Алросы" в аренду несколько десятков машин по проверке подлинности бриллиантов для проведения инспекций", — сказал Моисеев. Таким образом власти рассчитывают оградить рынок от "выбросов" синтетических бриллиантов, которые по законодательству РФ даже не являются драгоценными камнями. "Я не против синтетики как таковой, но моя позиция была и остается неизменной: потребитель должен знать, что он покупает. Абсолютно недопустимо продавать синтетику под видом натурального камня", — заявил Моисеев.

По его словам, бизнес-ассоциации указывают на значительные злоупотребления на этом рынке: происходят вбросы искусственных камней в партии, и ювелиры не могут сами с этим бороться. Теперь же Пробирная палата будет оснащена устройствами для проверки поддельных и натуральных бриллиантов, чтобы предоставить возможность ювелирам проверять камни на подлинность.

"Можно услышать зеркальное мнение Американской ассоциации торговли, которая заявила, что потребительские качества искусственного камня такие же, как и у натурального. Нередко покупка изделия с бриллиантом, происхождение которого определить невозможно, становится обычным делом. Если покупателя не проинформировали о подлинности камня в магазине, он, скорее всего, так никогда и не узнает правды, если не проведет серьезную экспертизу", — сказал замминистра.

По его словам, производство синтетических камней и устройств их распознавания – это гонка технологий. "Возможно, через несколько лет техника разовьется настолько, что вероятность идентификации сегодняшней синтетики намного вырастет", — признал он. "Но и синтетику, которую будут делать через 10 лет, идентифицировать будет сложнее", — добавил Моисеев.

"Уверен, что еще через несколько лет выпустят приложение для смартфонов, с помощью которого можно будет отличить искусственно выращенный камень от натурального. Соответственно, искусственный камень, который сегодня кто-то приобрел под видом натурального, потеряет свою цену. В связи с этим риски для покупателей синтетики сохраняются", — предупредил также он.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.