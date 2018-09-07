Власти Сахалина хотят вновь разрешить жителям ловить по три горбуши в день

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сен – РИА Новости. Власти Сахалина хотят реанимировать проект "три хвоста", который позволил бы островитянам добывать в день по три экземпляра лососевых, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
Ранее эту инициативу одобрил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Но Федеральное агентство по рыболовству, несмотря на очередные рекордные уловы тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке, предложение о "трех хвостах" для жителей пока не поддерживает.
"Когда рыбы на нерестилищах слишком много, самки не строят нерестовых гнезд, а просто выметывают икру в воду. Икринки неизбежно погибают. Забитые трупами рыб нерестилища создают предпосылки для возникновения неблагоприятной экологической ситуации на водоеме", — цитирует пресс-служба зампреда регионального правительства Анатолия Макоедова.
По последним данным, в регионе уже добыли более 72 тысяч тонн горбуши. Скорректированный островными учеными прогноз возможного вылова тихоокеанских лососей превышает 116 тысяч тонн.