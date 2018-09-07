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Экономика

В России появится новая система маркировки драгоценных металлов и камней

Сюжет:
Московский финансовый форум-2018 (77)
(обновлено: 09:51 07.09.2018)
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© Fotolia / KzenonПродажа ювелирных изделий. Архивное фотоПродажа ювелирных изделий. Архивное фото
© Fotolia / Kzenon

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минфин РФ рассчитывает в 2019 году запустить новую систему маркировки драгоценных камней и металлов, рассказал замминистра финансов России Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в рамках Московского финансового форума. На форуме состоится презентация системы.

Ювелир Ильгиз Фазулзянов
© Фото : из личного архива Ильгиза Фазулзянова
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"Первого ноября этого года заканчиваем эксперимент с маркировкой, по итогам которого напишем законопроект, и как только его примем, выйдем на промышленную эксплуатацию системы. Планируется это сделать в следующем году", — сказал Моисеев.

Система обеспечит контроль за драгоценными металлами и камнями на всех этапах – от производства до продажи и последующего оборота. "Вся информация, начиная от этапа производства и добычи сырья, заканчивая изготовлением готового продукта будет доступна для покупателя", — пояснил Моисеев. Информацию покупатель может получить, просканировав код на бирке изделия с помощью смартфона.

"Планируется, что данная система охватит абсолютно всю ювелирную продукцию, подлежащую государственному надзору. В нее войдут изделия из золота, изделия, выполненные с использованием драгоценных камней, а также из серебра весом от 3 грамм", — уточнил он.

Вопросы к банкам

Пилотный проект по маркировке Минфин тестирует с начала июня с помощью участников рынка, которые выразили такое желание, и уже выявил некоторые незаконные схемы.

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© Фото : предоставлено Рудольфом Кавчиком
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"Уже сейчас на этапе добровольного эксперимента мы выявили каналы сомнительных операций. Увидели, откуда идет цепочка, и где она прерывается. Наши аналитики изучают такие схемы", — сказал Моисеев.

Он отметил, что участие в эксперименте пока идет на добровольных началах, и никаких административных последствий для его участников не предполагается, однако к началу полноценной работы системы Минфин для себя сделает определенные выводы.

Например, по словам замминистра, у экспертов в ходе эксперимента уже возник ряд вопросов к некоторым банкам в связи с продажей ими золотых слитков. "Конечно, речь идет не о крупнейших банках", — уточнил он.

"Мы удивлены, почему ни у кого из банков нет интереса к участию в эксперименте по маркировке золота", — добавил Моисеев.

Черный рынок

Разработчики системы рассчитывают с ее помощью оградить рынок от контрафактной продукции, которой сейчас буквально завалены прилавки ювелирных магазинов.

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"Нас больше всего волнует именно контрафактная продукция, потому что сейчас в Россию, в основном через южную границу, поступает огромное количество нелегального золота и бриллиантов. Реальный объем реализуемого золота и драгоценных камней существенно отличается от того, о котором мы знаем. Причем отличается чуть ли не в 50 раз", — сказал Моисеев.

Особенно это касается бриллиантов. "Общий объем импорта и производства бриллиантов, направленного на внутреннюю реализацию — около 200 миллионов рублей в год. Это же смешно, в натуральном выражении это примерно 200 маленьких камней (бриллиантов) или 50 средних в год. По оценке бизнеса, реальные цифры годовой реализация составляют около 50 миллиардов рублей. Когда мы сравниваем такие разные показатели — возникают вопросы", — отметил он.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.

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