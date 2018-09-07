Государство может получить контроль над Tele2, пишут СМИ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. "Ростелеком" и акционеры "Т2 РТК холдинга" (Tele2) ведут переговоры об увеличении доли государственного оператора в сотовой компании до контрольной, пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на двух человек, знакомых с менеджерами "Ростелекома", человека, близкого к акционерам "Ростелекома", а также источника в руководстве одного партнера сотового оператора и совладельца другого его партнера.

О переговорах "Ростелекома" и Росимущества об увеличении доли "Ростелекома" в Tele2 до контроля и возможной оплате этого пакета квазиказначейскими акциями известно и федеральному чиновнику, добавляет издание. По словам двух собеседников газеты, переговоры ведутся по меньшей мере с начала лета, еще двое не исключают, что сделка может быть закрыта осенью.

Собеседники газеты не назвали оценку Tele2 на переговорах; по словах двух человек, знакомых с менеджерами "Ростелекома", сделка может быть и безденежной.

Как отмечает издание, более 5% акций Tele2, которых не хватает до контроля, "Ростелеком" может оплатить своими квазиказначейскими акциями, принадлежащими его "дочке" "Мобител". Она владеет 12,01% уставного капитала "Ростелекома" (10,49% обыкновенных акций и 30,79% привилегированных). Рыночная стоимость этого пакета вчера составляла чуть менее 22 миллиарда рублей, добавляет газета.

"Ростелеком" владеет 45% Tele2. Остальная доля принадлежит Tele2 Russia Holding AB, в котором у ВТБ – 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова – 40%, еще 10% принадлежит банку "Россия" Юрия Ковальчука.

Пока в Росимущество не поступало предложений и материалов, обосновывающих сделку, сообщил газете представитель ведомства.