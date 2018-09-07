Левитин пообещал помочь с реконструкцией аэропорта Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Помощник президента России Игорь Левитин пообещал врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко обсудить с профильным федеральным министром вопрос реконструкции взлетно-посадочных полос в аэропорту Владивостока, так чтобы авиаузел мог работать бесперебойно.

На аэродроме две взлетно-посадочные полосы, но действует только одна — построенная в 2011 году к саммиту АТЭС, однако в 2022 году подойдет срок ее капитального ремонта, который займет около 1,5 лет. Вторая полоса была построена в 1985 году, но в 2012-м ее закрыли. В июле Тарасенко направил в правительство России предложение включить реконструкцию закрытой полосы в госпрограмму "Развитие транспортной системы России", чтобы отремонтировать ее и ввести в строй до 2022 года.

Тарасенко рассказал Левитину о проблеме и добавил, что для ее решения нужен "толчок". По словам главы региона, Росавиация знает о сложившейся ситуации.

"Хорошо, мы этот вопрос поднимем с министром", — сказал Левитин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить план реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и расширения сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50% от общего количества внутренних регулярных авиационных маршрутов. В Минтрансе России сообщали, что для выполнения указа в комплексный план развития инфраструктуры планируется включить 63 аэродрома.

Левитин и Тарасенко также обсудили работы портов региона.

"Президент провел совещание в Кузбассе по развитию угольной промышленности. Там объемы значительные по увеличению объема перевозок на Дальний Восток, в том числе в Приморье", — напомнил помощник главы государства.

Тарасенко в свою очередь сказал, что нужна специализация портов, чтобы из рыбных порты не становились угольными.

"Путин дал поручение по экологичности морских портов… И сейчас в поручениях на Кузбассе он угольщиков предупредил, что в портах должны быть четко все экологические требования выполнены, в том числе на Дальнем Востоке", — заявил Левитин.