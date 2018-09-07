Левитин пообещал помочь с реконструкцией аэропорта Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Помощник президента России Игорь Левитин пообещал врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко обсудить с профильным федеральным министром вопрос реконструкции взлетно-посадочных полос в аэропорту Владивостока, так чтобы авиаузел мог работать бесперебойно.
Тарасенко рассказал Левитину о проблеме и добавил, что для ее решения нужен "толчок". По словам главы региона, Росавиация знает о сложившейся ситуации.
"Хорошо, мы этот вопрос поднимем с министром", — сказал Левитин.
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить план реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и расширения сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50% от общего количества внутренних регулярных авиационных маршрутов. В Минтрансе России сообщали, что для выполнения указа в комплексный план развития инфраструктуры планируется включить 63 аэродрома.
Левитин и Тарасенко также обсудили работы портов региона.
Тарасенко в свою очередь сказал, что нужна специализация портов, чтобы из рыбных порты не становились угольными.
"Путин дал поручение по экологичности морских портов… И сейчас в поручениях на Кузбассе он угольщиков предупредил, что в портах должны быть четко все экологические требования выполнены, в том числе на Дальнем Востоке", — заявил Левитин.