Си Цзиньпин выступит на ВЭФ за укрепление регионального сотрудничества

ПЕКИН, 7 сен – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках своего участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступит с предложениями по укреплению регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии, заявил в пятницу помощник министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.
"Председатель Си Цзиньпин во время своего участия в форуме выступит c предложениями китайской стороны по укреплению регионального сотрудничества по содействию мира, стабильности, развитию и процветанию в Северо-Восточной Азии", — заявил Чжан Ханьхуэй на пресс-конференции.
Он добавил, что российский Дальний Восток – важная составляющая часть Северо-Восточной Азии, ситуация в регионе в целом стабильна, страны совместно принимают участие в сотрудничестве по Дальнему Востоку и углубляют дружбу.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.