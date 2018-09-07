Руководители девяти регионов Китая примут участие в ВЭФ

Щит на дороге во Владивостоке с символикой Восточного экономического форума. Архивное фото

Щит на дороге во Владивостоке с символикой Восточного экономического форума. Архивное фото

ПЕКИН, 7 сен – РИА Новости. Руководители девяти китайских регионов примут участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, заявил в пятницу помощник министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.

Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина 11-12 сентября примет участие в работе ВЭФ.

"В этот раз в диалоге руководителей регионов России и Китая примут участие руководители девяти китайских провинций и городов и 13 российских субъектов. Это очень масштабная встреча", — сообщил на пресс-конференции Чжан Ханьхуэй.

Он добавил, что региональное сотрудничество – одно из главных направлений российско-китайского двустороннего сотрудничества.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.