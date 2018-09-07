"Северный поток — 2" уже не остановить, пишут СМИ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Тот факт, что в глубоководной части Финского залива уже начато строительство "Северного потока — 2", означает, что остановить этот проект уже не получится, пишет Forbes.

Издание отмечает, что трубы для "Северного потока — 2" будут укладываться ежедневно и круглосуточно. Ожидается, что в день будет укладываться около трех километров газопровода, а окончание процесса намечено на конец следующего года. Кроме того, в начало строительства газопровода вкладываются огромные суммы средств. Это означает, что организаторы почти полностью уверены в реализации проекта.

Вероятной причиной отмены "Северного потока — 2" мог стать запрет Дании на строительство в своих водах, но этот вопрос легко решается изменением маршрута газопровода и переносом его в датскую исключительную экономическую зону в международных водах. Соответствующая заявка уже подана, а поводов для ее отклонения попросту нет, добавляет Forbes.

Если бы в Дании запретили строительство и в исключительной экономической зоне, то это обернулось бы для страны серьезными репутационными потерями на международной арене. А все другие страны, через чьи воды будет проходить газопровод, в частности, Финляндия, Швеция и Германия уже одобрили строительство.

В теории, помешать строительству газопровода могла бы Ангела Меркель. Но канцлер Германии вряд ли пойдет на изменение своей позиции, потому что это будет выглядеть как "прогибание" под интересы США. И таким образом, она потеряет поддержку населения Германии, отмечает издание.

В итоге осталось очень мало правовых причин, которые могут хоть каким то образом остановить строительство "Северного потока — 2", поэтому можно предположить, что проект уже не остановить, подчеркивает Forbes.

Проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море. Трубопровод планируется проложить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных у берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из всех перечисленных компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока — 2", осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Против реализации "Северного потока — 2" выступают ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ.