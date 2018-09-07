МИД Китая подчеркнул большое значение ВЭФ

Щит на дороге во Владивостоке с символикой Восточного экономического форума. Архивное фото

Щит на дороге во Владивостоке с символикой Восточного экономического форума. Архивное фото

ПЕКИН, 7 сен — РИА Новости. Китай придает большое значение Восточному экономическому форуму (ВЭФ) во Владивостоке и активном поддерживает российскую сторону в его проведении, заявил в пятницу помощник министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.

Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина 11-12 сентября примет участие в работе ВЭФ. Это первое участие руководителя Китая в ВЭФ.

"Китайская сторона придаёт большое значение и активно поддерживает российскую сторону в проведение ВЭФ, на протяжении трёх лет направляет на форум высокопоставленную делегацию. В настоящее время есть большой энтузиазм по участию в сотрудничестве на Дальнем Востоке среди стран региона", — заявил на пресс-конференции Чжан Ханьхуэй.

Он подчеркнул, что сейчас подходящее время и есть благоприятные географические условия для укрепления сотрудничества и взаимного продвижения сотрудничества между всеми сторонами.

"Восточный экономический форум был основам в 2015 году по личной инициативе президента Путина, это важная мера российской стороны по продвижению сотрудничества на Дальнем Востоке. За четыре года масштаб форума постоянно увеличивается, а влияние возрастает с каждым днём. Форум уже стал важной площадкой для укрепления контактов и совместного обсуждения сотрудничества", — отметил китайский дипломат.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.