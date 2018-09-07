ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 7 сен – РИА Новости. Предприятия "Ростеха" начали изготавливать отдельные детали и сборочные единицы для двигателей Д-18Т, устанавливаемых на сверхтяжелых транспортных самолетах Ан-124 "Руслан", сообщил РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Анатолий Сердюков.

Сейчас на этих транспортниках стоят двигатели Д-18Т, произведенные украинской компанией "Мотор-Сич".

"Ремонтом двигателей Д-18Т занимается предприятие, не входящее ни в ОДК, ни в "Ростех". В рамках кооперации ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация) изготавливает отдельные детали и сборочные единицы для двигателей данного типа. Работа уже развернута", — сказал Сердюков в ходе выставки "Гидроавиасалон-2018".

Ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что корпорация совместно с Минобороны России приступает в 2018 году к работе по созданию нового транспортного самолета, который заменит "Руслан". В дивизионе транспортной авиации ОАК сообщали, что в рамках технико-экономического обоснования программы СТВТС (сверхтяжёлый военно-транспортный самолёт) разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76.

Ан-124-100 "Руслан" — один из самых грузоподъемных самолетов в мире. Он был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.