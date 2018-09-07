Чукотка планирует привлечь инвестиции в объеме 52 млрд руб по итогам ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Власти Чукотки в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке планируют подписать 12 соглашений на предварительную сумму инвестиций в 52 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.
В рамках деловой программы форума правительство Чукотки планирует заключить соглашения с фондом "Росконгресс" и общероссийской общественной организацией "Ассоциация юристов России" для повышения инвестиционной привлекательности региона и продвижения перспективных проектов. По вопросам развития малого и среднего предпринимательства автономный округ планирует сотрудничать с АО "Деловая среда", а для развития инвестиционной деятельности в регионе – с ООО "Деловая Россия", уточнили в правительстве.
Среди планируемых к подписанию документов – соглашение с одной из компаний группы "Хевел" об использовании солнечной энергии в селах Анадырского района. Соглашения с ООО "ГДК Бимская" и АО "Дальэнергомост" касаются развития транспортной и внешней энергетической инфраструктуры проекта "Освоение месторождений Баимской рудной зоны" — АО "Атомредметзолото" планирует приступить к разработке месторождений в округе.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.