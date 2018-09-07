Чукотка планирует привлечь инвестиции в объеме 52 млрд руб по итогам ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Власти Чукотки в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке планируют подписать 12 соглашений на предварительную сумму инвестиций в 52 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.

"На четвёртом Восточном экономическом форуме делегация правительства Чукотского автономного округа планирует подписать 12 соглашений. Предварительно сумма инвестиций составит 52 миллиарда рублей… Соглашения касаются сфер развития транспортной и энергетической инфраструктуры, освоения недр, развития предпринимательства, инвестиционной деятельности и конкуренции в округе, развития круизного туризма на Дальнем Востоке", — говорится в сообщении.

В рамках деловой программы форума правительство Чукотки планирует заключить соглашения с фондом "Росконгресс" и общероссийской общественной организацией "Ассоциация юристов России" для повышения инвестиционной привлекательности региона и продвижения перспективных проектов. По вопросам развития малого и среднего предпринимательства автономный округ планирует сотрудничать с АО "Деловая среда", а для развития инвестиционной деятельности в регионе – с ООО "Деловая Россия", уточнили в правительстве.

Среди планируемых к подписанию документов – соглашение с одной из компаний группы "Хевел" об использовании солнечной энергии в селах Анадырского района. Соглашения с ООО "ГДК Бимская" и АО "Дальэнергомост" касаются развития транспортной и внешней энергетической инфраструктуры проекта "Освоение месторождений Баимской рудной зоны" — АО "Атомредметзолото" планирует приступить к разработке месторождений в округе.

Также власти Чукотки заключат соглашение с АО "Чукотская горно-геологическая компания" о развитии социальной инфраструктуры — компания софинансирует строительство спорткомплекса в Певеке.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.