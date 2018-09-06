Проводить дедолларизацию российской экономики непросто, заявила Набиуллина

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Проводить дедолларизацию экономики России непросто, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

В ходе дискуссии в Международном валютном фонде с директором-распорядителем фонда Кристин Лагард Набиуллина отметила, что высокая насыщенность расчетами в долларах традиционно характерна для российской экономики: так, в 1990-е годы уровень долларизации был около 70%.

"В 2000-х долларизация стала падать, но главной причиной этого была стабильная, даже растущая национальная валюта — рубль. Сейчас, с гибким валютным курсом, мы должны основывать процесс дедолларизации на низкой инфляции, а это непросто", — сказала Набиуллина.

Она добавила, что ЦБ РФ проводит дополнительные специальные меры, чтобы стимулировать банки к дедолларизации.