Украина готовит санкции против "Русала"

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) инициирует применение специальных санкций в отношении российской компании "Русал" и ряда иностранных граждан из-за якобы причастности к уничтожению Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК), сообщило ведомство в четверг на своей странице в Facebook.

"Службой безопасности инициировано применение Советом национальной безопасности и обороны специальных экономических санкций в отношении ОК "Русал", Judson Trading Limited и иностранных граждан, причастных к уничтожению комбината", — говорится в сообщении.

Ранее в СБУ заявляли, что ЗАлК якобы "умышленно уничтожался в интересах конкурентов из России". При этом ведомство обвиняло в этом "представителей российской компании "Русал", бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан", в числе подозреваемых есть трое россиян. Спецслужба утверждает, что тем самым Украине нанесен ущерб на сумму свыше 39 миллионов долларов.

Пресс-служба "Русала", в свою очередь, в августе 2017 года заявила, что компания расценивает заявление СБУ как попытку политического давления в связи с иском против властей Украины в Международный суд по защите инвестиций.

В октябре 2016 года дочерние общества ОК "Русал" обратились в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров с заявлением, содержащим требования о компенсации инвестиций в ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат", национализированный в марте 2015 года. Кроме того, решение о национализации комбината оспаривается в Европейском суде по правам человека.

Помимо Запорожского алюминиевого комбината мощностью 110 тысяч тонн алюминия в год, на Украине у "Русала" есть Николаевский глиноземный завод мощностью 1,57 миллиона тонн глинозема в год.