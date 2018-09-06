МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минфин РФ не видит рисков повторения ситуации, когда властям пришлось докапитализировать банки из бюджета, заявил первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов.

"Я не могу сказать и не знаю ситуацию балансов коммерческих банков. Но знаю только то, что те сложные моменты, которые наша банковская система уже проходила, позволили нам захеджировать такую ситуацию, уже по-другому взглянуть на риски, которые существуют в области изменения курса рубля. И уверяю вас, что такой ситуации, которая была несколько лет назад, когда правительству приходилось выделять дополнительные ресурсы на докапитализацию банковской системы, мы сейчас не видим, что она возможна к повторению", — сказал Силуанов журналистам.