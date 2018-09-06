Силуанов заявил о важности обеспечения стабильности рубля

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Власти РФ не ставят задачу достижения более слабого или сильного рубля, важна прогнозируемость ситуации с курсом национальной валюты, заявил первый зампредседателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Безусловно, наша задача заключается не в том, чтобы достигать какого-то значения курса — слабого или сильного, наша задача заключается в том, чтобы обеспечить такую стабильность курсовых соотношений с тем, чтобы была прогнозируемость для инвесторов и для наших граждан с точки зрения изменения курса. Поэтому инструментарий такой прогнозируемости и стабильности мы задействуем", — рассказал он журналистам на Московском финансовом форуме.

Он добавил, что для экспортеров слабый рубль положителен, а для импортеров и для тех, у кого есть планы модернизации производства за счет покупки импортных машин и оборудования, "это плохо". "Поэтому мы здесь видим, кстати говоря, помните это известное письмо Белоусова, которое говорит о том, что за счет за счет более слабого курса в результате применения бюджетного правила, за счет слабого курса, который сложился, действительно, целый ряд наших компаний, в первую очередь, ориентированных на экспорт, получили существенные финансовые ресурсы?" — продолжил Силуанов.

"Наша задача как раз сейчас состоит в том, чтобы помочь этим компаниям задействовать эти ресурсы, использовать их не на проедание, а на инвестиции, поскольку существенную долю экономики занимают эти предприятия", — добавил чиновник.

"Наша задача как раз как государства оказывать такое содействие и помогать нашему бизнесу в успешном и эффективном вложении этих средств, в гарантированном даже вложении этих средств. Поэтому сегодня у нас такая первая рабочая группа будет заседать, будем выслушивать предложения наших партнеров по бизнесу, ну, и будем анализировать и совместно вырабатывать решения, направленные на то, чтобы эти деньги работали в экономике, а не уходили на Запад", — заключил он.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.