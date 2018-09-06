Резиденты воронежской ОЭЗ могут получить 79,5 миллиарда рублей выручки

ВОРОНЕЖ, 6 сен — РИА Новости. Особая экономическая зона под Воронежем может принести потенциальным резидентам к 2028 году 79,5 миллиарда рублей выручки, сообщает в четверг облправительство.

В начале августа Владимир Путин на встрече с врио губернатора Воронежской области Александром Гусевым поддержал предложение создать в регионе особую экономическую зону. Власти области надеялись приступить к реализации проекта еще в 2016 году и привлечь в него в ближайшие семь лет около 30 миллиардов рублей частных инвестиций. Создание планируется на территории общей площадью 220 гектаров в южной части индустриального парка "Масловский".

В соответствии с поручением Путина, данного по итогам встречи Гусевым, Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства РФ о создании особой экономической зоны "Центр" на территории Воронежской области. В настоящее время проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных актов и проходит общественную экспертизу.

"Прогнозные показатели эффективности функционирования особой экономической зоны к 2028 году предусматривают объем выручки потенциальных резидентов в объеме 79,5 миллиарда рублей, а совокупный дополнительный объем налоговых и таможенных отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ – 12,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, предпосылками для создания особой экономической зоны "Центр" на территории Воронежской области являются "конкурентные экономико-географические преимущества для реализации инвестиционных проектов в сфере промышленного производства". В частности — климатические условия, а также выгодное географическое положение в центре европейской части России — в окружении промышленно развитых регионов, в узле транспортных коммуникаций, связывающих область с другими индустриальными районами страны.

По данным облправительства, управляющей компанией особой экономической зоны выступит АО "Воронежская индустриальная корпорация", которое в настоящее время является управляющей компанией индустриального парка "Масловский".

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