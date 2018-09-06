Силуанов предположил, сколько будет продолжаться волатильность курса рубля

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Волатильность курса рубля не должна продолжаться долго, ЦБ и Минфин имеют рычаги для реагирования на эту ситуацию, заявил первый вице-премьер — глава Минфина России Антон Силуанов.

"Мы считаем, что такая волатильность не должна долго продолжаться, в конечном счете, мы вместе с ЦБ имеем рычаги реагирования на эту ситуацию, в том числе в части покупок валюты для резервов… Это один из рычагов воздействия на ситуацию на валютном рынке", — сказал Силуанов журналистам на брифинге в рамках Московского финансового форума.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.