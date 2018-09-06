Кудрин счел среднесрочный макропрогноз МЭР излишне оптимистичным

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Среднесрочный макропрогноз Минэкономразвития РФ излишне оптимистичен, поскольку геополитические условия будут сложными, считает глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"Да, я, скорее, соглашусь, что, к сожалению, условия будут сложнее", — сказал Кудрин, отвечая на вопрос, не считает ли он слишком оптимистичными корректировки макропрогноза, представленные в среду Минэкономразвития РФ.

"Есть обстоятельства, пока сдерживают экономический рост. Но те меры, которые правительство принимает в части нацпроектов и улучшения инвестклимата, пока, по крайней мере, которые заявлены, в более среднесрочной и долгосрочной перспективе должны поднять рост до 3%", — добавил Кудрин.