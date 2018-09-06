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Экономика

ВЦИОМ: 88% россиян поддерживают строительство судов на отечественных верфях

(обновлено: 19:35 06.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 79% россиян считают развитие российского судостроения  актуальным для нашей страны, а, по мнению 88% граждан, заказы отечественных компаний на строительство судов должны размещаться исключительно на российских верфях.

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© Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"
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ВЦИОМ в четверг представил данные опроса, посвященного оценкам развития судостроения в России.

Согласно опросу, по мнению респондентов, дальнейшая локализация на российских верфях производства оборудования для судов приведет к развитию смежных отраслей экономики, выходу России в число лидеров в области мирового судостроения и обеспечению независимости российской судостроительной отрасли от иностранных технологий.

При этом 86% респондентов придерживаются точки зрения, что государству необходимо создать привлекательные условия для размещения заказов на российских верфях. Почти треть участников опроса (31%) полагают, что отечественное судостроение пока не может конкурировать с зарубежным.

О проекте создания судостроительного комплекса "Звезда" на Дальнем Востоке знают 40% опрошенных, прежде всего жители Дальнего Востока (64%) и Центрального федерального округа (44%).  Локализацию производства  на дальневосточной судоверфи "Звезда" россияне связывают с появлением новых рабочих мест (57%) и улучшением социально-экономической ситуации на Дальнем Востоке (31%). Среди прочих ожидаемых эффектов опрошенные называют повышение качества жизни населения Дальнего Востока (28%), укрепление позиции нашей страны на международной арене и развитие международных экономических отношений (26%), а также развитие собственных технологий судостроения (20%), сообщает ВЦИОМ.

Мнение экспертов

Запуск ракеты Калибр. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Абрамов
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"Если говорить о Южной Корее, то "Газпром" сейчас заказывает там суда некоторых классов. Ему нужно восемь или девять судов. Это — очень большие деньги. Теперь же, с развитием "Звезды", появляется возможность строить такие суда в России. Конечно, по срокам строительства российская верфь, тем более, вначале, будет отставать от южнокорейских; вполне возможно, что поначалу и по стоимости мы не сможем предложить более выгодные условия. Однако, следует понимать, что деньги будут вложены в развитие российской промышленности", — заявил РИА Новости заведующий кафедрой экономики судостроительной промышленности Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, д.э.н., профессор Алексей Абрамов.

По его словам, при этом будут создаваться рабочие места, повышается квалификация работников, в региональный бюджет идут налоги, формируется инновационный кластер, развивается инфраструктура.

Десантный вертолетоносный корабль-док. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кроме того, реализация такого масштабного проекта повлечёт за собой развитие смежных отраслей, и как следствие развитие всей российской экономики.

"Сможем ли мы выйти на международный рынок судостроения после того как будет достроена верфь? Нам это не так уж важно – ведь у нас у самих огромный рынок. Посмотрите, например, на планы нефтегазовых компаний по освоению Арктического шельфа. Единственный маршрут транспортировки углеводородов, добытых на шельфе — это Северный морской путь. И сейчас ситуация такова: товары есть, а вывезти их не на чем. Вот почему мы у Кореи закупаем суда; но с развитием "Звезды" у нас появятся уже собственные российские суда, и спрос на них будет только расти. Поэтому строительство дальневосточной судоверфи необходимо вести ускоренными темпами", — подытожил Абрамов.

Валерий Зуев, заведующий кафедрой кораблестроения и авиационной техники Института транспортных систем Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, считает, что этот проект развития судостроительного комплекса "Звезда" имеет всероссийское значение.

"На Дальнем Востоке строится принципиально новый завод. С появлением этого завода мы сможем строить самые современные крупнотоннажные морские суда.  Суда такого типа имеют большое значение для всей страны. Это — принципиально новый подход к судостроению. Приморский край, конечно, заинтересован в создании новых рабочих рук, а в остальном это должно быть всероссийским делом", — сказал он агентству.

Ранее вице-президент по энергетике, локализации и инновациям "Роснефти" Андрей Шишкин заявлял в интервью "Российской газете", что национальные компании должны строить корабли на национальных верфях. По его мнению, это единственный действенный способ развития судостроительной отрасли.

"На сегодняшний день мы полностью обеспечили портфель заказов "Звезды", который составляет 26 судов. Сформирован он за последние полтора года. Для сравнения портфель заказов на одной из крупнейших судоверфей мира Samsung Heavy Industries составил в этом году 31 судно", — сообщил Шишкин.

Спуск на воду корвета на Северной верфи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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По его словам, на "Звезде" будут построены четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса; десять "зеленых" танкеров класса "Афрамакс" на газомоторном топливе; десять арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 тысяч тонн; арктический танкер-челнок дедвейтом 69 тысяч тонн.

"Исходя из потребностей основных заказчиков и возможностей верфи при загрузке на уровне 80%, производственная программа "Звезды" до 2035 года насчитывает 178 единиц судов и объектов морской техники различных типов. В продуктовую линейку "Звезды" войдут суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений", — рассказал Шишкин

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Иван Иваныч
Столько же россиян поддерживают строительство заводов и фабрик. Но руководство государства почему то упор делает на спортивные и развлекательные объекты. Видимо из-за разного уровня жизни руководства и народа.
20:01
06.09.2018
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