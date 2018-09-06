ЦБ видит меньше возможностей для компромиссов при повышенной волатильности

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Банк России видит меньше возможностей для компромиссов при принятии решений в условиях повышенной волатильности и рисков для финансовой стабильности, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе лекции в Международном валютном фонде (МВФ).

"При этом после принятия решения относительно рамок проводимой политики для компромиссов возможностей больше не остается. Особенно это касается ситуаций повышенной волатильности, когда присутствуют постоянные риски для финансовой стабильности. Если я чему-то и научилась за последние пять лет, это тому, что необходимо действовать настойчиво и последовательно", — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ РФ сравнила привычный способ вести политику Центрального банка со строительством из готовых "кирпичиков и кусочков, как будто из конструктора "Лего".

"Однако современные политические решения и "кирпичики", на основе которых они принимаются, сильно отличаются от того "Лего", который вы знаете. Это больше похоже на детский конструктор, который был у нас в ходу в СССР во времена моего детства. Детали друг к другу вечно не походили, приходилось что-то просверлить, что-то подточить, где-то согнуть или выпрямить", — продолжила Набиуллина.

Аналогичным образом представителям Центробанков сейчас необходимо проявлять гибкость не только при выборе элементов политики, но и при их адаптации к внутренним требованиям, заключила глава ЦБ.