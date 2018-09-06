ВТБ сократит штат сотрудников в Европе

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ВТБ сократит штат в Европе с 300 до 200 сотрудников, не планирует закрывать брокерские подразделения, заявил глава банка Андрей Костин.

"С Европой нет (не планируем продажи брокера — ред.), мы там немножко подсокращаем, перемещаем кого-то во Франкфурт, кого-то в Россию, я думаю, что с 300 человек на 200 будем. Будем резать немножко баланс, но в целом нет, будем работать и в Англии, и в Франкфурте", — сказал Костин журналистам в кулуарах Мосфинфорума.

В конце августа группа ВТБ продала подразделение VTB Capital в США (VTB Capital Inc., Нью-Йорк) менеджменту этой компании. Компания была переименована в Xtellus Capital Partners и стала самостоятельным игроком на рынке акций и операций с фиксированной доходностью.

В банке тогда отмечали, что сделка по продаже американского подразделения не повлияет на продуктовое предложение и качество предоставляемых услуг клиентам группы.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.