ВТБ сократит штат сотрудников в Европе

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ВТБ сократит штат в Европе с 300 до 200 сотрудников, не планирует закрывать брокерские подразделения, заявил глава банка Андрей Костин.
В конце августа группа ВТБ продала подразделение VTB Capital в США (VTB Capital Inc., Нью-Йорк) менеджменту этой компании. Компания была переименована в Xtellus Capital Partners и стала самостоятельным игроком на рынке акций и операций с фиксированной доходностью.
В банке тогда отмечали, что сделка по продаже американского подразделения не повлияет на продуктовое предложение и качество предоставляемых услуг клиентам группы.
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