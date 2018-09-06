Набиуллина объяснила необходимость расчистки в банковском секторе

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Банковский сектор России столкнулся бы с гораздо более серьёзными проблемами, если бы не произошла его чистка, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе лекции в Международном валютном фонде (МВФ).

"Если бы мы не начали проводить чистку банковского сектора и бороться с необеспеченным кредитованием, то столкнулись бы с куда более серьезными проблемами", — сказал Набиуллина.

Устойчивость банковского сектора предполагает не только здоровье отдельных игроков, но и устойчивость сектора в целом, отметила глава ЦБ. "Нам очень повезло, что в 2014 году у нас на рынке не образовалось крупных "пузырей". Всего за год до этого необеспеченное розничное кредитование росло опасно высокими темпами — 60%, сбить которые удалось с помощью макропруденциальных мер", — добавила она.