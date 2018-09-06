Силуанов заявил о недооцененности рубля

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Курс рубля сегодня достаточно недооценен из-за санкционного давления и нестабильности на развивающихся рынках, считает первый вице-премьер — глава Минфина России Антон Силуанов.
По его словам, связано это с двумя факторами: ожидания новой санкционной волны против РФ и нестабильность на развивающихся рынках, таких как Турция, ЮАР, Аргентина.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.
О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>