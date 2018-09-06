Силуанов заявил о недооцененности рубля

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Курс рубля сегодня достаточно недооценен из-за санкционного давления и нестабильности на развивающихся рынках, считает первый вице-премьер — глава Минфина России Антон Силуанов.

"Сейчас говорить о том, какой курс будет — мы этим никогда не занимаемся, таким прогнозированием более детальным. В целом мы считаем, что сегодня курс рубля достаточно недооценен", — сказал Силуанов журналистам на брифинге в рамках Московского финансового форума.

По его словам, связано это с двумя факторами: ожидания новой санкционной волны против РФ и нестабильность на развивающихся рынках, таких как Турция, ЮАР, Аргентина.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>