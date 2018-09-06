Борьба с внешней волатильностью стоит на повестке дня ЦБ с 2014 года

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Борьба с внешней волатильностью и потенциальными рисками для финансовой стабильности стоит на повестке дня Банка России со времен кризиса 2014 года, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе лекции в Международном валютном фонде (МВФ).

"Режим инфляционного таргетирования был впервые введен в России во время финансового кризиса 2014 года. С тех пор на повестке дня постоянно стояла борьба с внешней волатильностью и потенциальными рисками для финансовой стабильности", — сказала Набиуллина.

Набиуллина подчеркнула, что таргетирование инфляции не только позволило добиться ее снижения, но и стало основой для поддержания финансовой стабильности.

"Если система инструментов денежно-кредитной политики является прозрачной и политика реализуется классическими – я бы даже сказала ортодоксальными – способами, рынки начинают реагировать на шоки более последовательно и со временем стабилизируются самостоятельно, без вмешательства Центрального банка", — отметила председатель ЦБ.