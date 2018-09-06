"Хорошо то, что выгодно": Костин предложил России взять идеологию Трампа

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российским властям надо действовать, как президент США Дональд Трамп, — переосмыслить международные обязательства РФ и выполнять только те, что выгодны стране, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Вот Трамп говорит, что надо делать только то, что выгодно Америке, если не выгодно ВТО, то и бог с ним. Мы в 90-е годы вступили во все финансовые институты: МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития. Я не призываю выходить оттуда, но… конечно, там доминируют сегодня западники, просто потому что у них большие квоты, квоты эти пересмотреть не удается", — сказал Костин, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума.

Он отметил, что России надо переосмыслить свои международные обязательства. "Насколько они нам выгодны, насколько они соответствуют нам, вообще насколько это нормально, когда мы приезжаем на G20 и начинаем обсуждать вопросы сотрудничества в финансовой сфере, а с другой стороны на нас танком едут, а мы навстречу с газонокосилкой идем", — добавил глава ВТБ.

"Мне кажется, это не совсем верно. И здесь нам нужны достаточно принципиальные позиции. Я говорю, прям идеологию Трампа взять: все, что выгодно для России — хорошо, все, что невыгодно — давайте мы каким-то образом скорректируем и будем по-другому на это смотреть", — подытожил Костин.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.